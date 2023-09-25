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НовостиОбщество25 сентября 2023 12:18

В Тверской области завели уголовное дело по факту порчи памятника пограничникам

В Бологое Тверской завели дело о вандализме после того, как неизвестные сломали стелу героям-пограничникам
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Уголовное дело возбуждено по статье "вандализм".

Уголовное дело возбуждено по статье "вандализм".

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Тверской области подразделением ОМВД России «Бологовский» возбуждено уголовное дело о вандализме (ч. 1 ст. 214 УК РФ) по факту порчи неизвестными памятника героям-пограничникам. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Напомним, памятник - стелу в честь пограничников, погибших при исполнении воинского долга, неизвестные сломали в ночь на 23 сентября.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Тверской области Альберту Кизимову представить доклад о ходе проверки, организованной по данному факту.