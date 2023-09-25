Скоростной поезд сбил человека в районе Красной поляны на окраине Твери

Мужчина перебегал железнодорожные пути в неустановленном месте. Фото: Петр СОКОЛОВ

Очередная смерть на железной дороге произошла 22 сентября в 16:10 на 477-м километре Октябрьской железной дороги - это окраина Твери, район Красной поляны.

31-летний житель Твери попал под высокоскоростной поезд «Санкт-Петербург - Москва». Как и многие другие местные жители, мужчина перебегал здесь железнодорожные пути.

«Для предотвращения наезда на человека машинистом подавался звуковой сигнал, и применялось экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось. Пострадавший с диагнозом ампутация левой ноги скончался в машине скорой помощи», - сообщили в пресс-службе линейного отдела МВД на станции Тверь.

По данному факту тверские транспортные полицейские проводят проверку.

Сотрудники Тверского ЛО МВД России на транспорте в очередной раз напоминают гражданам: «Находясь на объектах железнодорожного транспорта, будьте внимательны и осторожны, не совершайте не обдуманных поступков. Помните, что платой за беспечное поведение может стать ваша жизнь и здоровье!»