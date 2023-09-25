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НовостиПроисшествия25 сентября 2023 9:55

В Тверской области водитель машины с хлебом украл из сейфа магазина 70 000 рублей

Полицейские раскрыли кражу денег из сейфа магазина в тверском регионе
Алексей АНДРЕЕВ
Кража денег раскрыта.

Кража денег раскрыта.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Западной Двине кто-то проник в подсобное помещение магазина и украл из незапертого сейфа 70 000 рублей. Оперативникам удалось установить личность подозреваемого по горячим следам.

"Сотрудниками уголовного розыска установлено, что преступление совершил 24-летний водитель, который привозил хлеб в данный магазин. Задержанный признал свою вину и пояснил полицейским, что знал о наличии денежных средств в сейфе", - сообщила пресс-служба областного УМВД.

Мужчина рассказал в полиции, что часть украденных денег уже потратил. Оставшуюся часть изъяли полицейские. Сколько конкретно успел потратить вор из похищенной суммы, не уточняется.

Возбуждено уголовное дело, максимальное наказания, которое может получить задержанный, составляет до 5 лет лишения свободы.