Достижения Тверской области представят на Международной выставке-форуме «Россия»

На выставке-форуме будет представлен тверской стенд. Фото: ПТО

Стенд Тверской области будет представлен на Международной выставке-форуме «Россия». Акцент будет сделан на туристических возможностях и проектах в Верхневолжье, а также на промышленном производстве. Вопрос подготовки к форуму обсудили на заседании Бюджетной комиссии региона, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

Выставка-форум «Россия» пройдет в Москве на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024-го. Цель – популяризация достижений России.

«Крупнейшая в современной истории нашей страны выставка достижений регионов России проводится по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Необходимо достойно представить Тверскую область на выставке как регион с выдающейся историей, культурой, традициями, значительным инвестиционным и туристическим потенциалом», - отметил Игорь Руденя.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, центром экспозиции нашего стенда станет интерактивный тренажер - кабина машиниста поезда «Иволга 3.0». Он производится на Тверском вагонзаводе. Также будет представлена информация о других производствах.

Посетители тверского стенда смогут совершить виртуальную велопрогулку по достопримечательностям Верхневолжья.