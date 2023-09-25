Глава СКР взял на контроль ситуацию с разрушенной стелой пограничникам в Бологом

Памятник пограничникам открыли в мае 2023 года. Фото: vk.com/bolrayon

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту акта вандализма в Бологом Тверской области, где неизвестные разрушили памятник героям-пограничникам.

Напомним, в ночь на 23 сентября в городе Бологое неизвестные разрушили стелу, установленную 28 мая 2023 года, в День пограничника.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего следственными органами СК России по Тверской области было организовано проведение доследственной проверки. Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Тверской области Альберту Кизимову представить доклад о ходе проверки.