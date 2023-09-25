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НовостиПроисшествия25 сентября 2023 6:44

В Тверской области женщину осудили на 5 лет за пьяное ДТП со смертельным исходом

Состоялся суд над женщиной, которая села за руль пьяной и сбила на тротуаре человека в Тверской области
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Женщина сбила пешехода на тротуаре, сев за руль нетрезвой.

Женщина сбила пешехода на тротуаре, сев за руль нетрезвой.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

27-летнюю жительницу Западной Двины Тверской области приговорили к пяти годам колонии-поселения с лишением права управлять автомобилем на 2,5 года.

Приговор был вынесен по уголовному делу о пьяном ДТП, в итоге которого погиб человек. Как сообщает Прокуратура Тверской области, 30 ноября 2022 года подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехала на машине по одной из улиц Западной Двины и совершила наезд на женщину, стоящую на тротуаре. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

В судебном заседании подсудимая признала вину в полном объёме. Приговор суда не вступил в законную силу.