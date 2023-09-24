Игорь Руденя поздравил тверских машиностроителей с профессиональным праздником

Губернатор поздравил тверских машиностроителей. Фото: ПТО

24 сентября в России отмечается День машиностроителя. Ветеранов и работников отрасли в Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя.

"Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Машиностроение является одной из ключевых и самых динамично развивающихся отраслей экономики Тверской области и всей России. Мы гордимся предприятиями Верхневолжья, которые выпускают востребованную высококачественную продукцию, применяемую в разных сферах: от транспортного и агропромышленного комплексов до оборонной и космической промышленности. Сегодня в условиях беспрецедентного внешнего давления коллективы машиностроительных производств успешно решают стратегические государственные задачи по обеспечению импортозамещения и технологического суверенитета нашей страны, создают конкурентоспособную, уникальную технику, оборудование и комплектующие. Благодарю вас за самоотверженный труд, высокий профессионализм и ответственность", - текст поздравления.

Глава региона также пожелал тверским машиностроителям крепкого здоровья, энергии, благополучия и новых успехов на благо Верхневолжья и всей страны.