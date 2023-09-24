На вершине вулкана в Иране развернули флаг Вышнего Волочка

Флаг с гербом Вышнего Волочка подняли на вершину иранского вулкана Демавенд. Фото: VK/Газета "Вышневолоцкая правда"

В середине сентября на вершине действующего вулкана Демавенд в Иране развернули флаг Вышнего Волочка. Сделал это уроженец верхневолжского города Андрей Тихмянов вместе с коллегой из группы альпинистов. Подробности сообщила газета "Вышневолоцкая правда".

Флаг был поднят и развернут на высоте вулкана в 5609 метров.

Это уже третье восхождение Андрея Тихмянова с флагом Вышнего Волочка. До этого он уже поднимал флаг в бавзовый лагерь Эвереста в Гималаях и на гору Мера Пик в Непале.