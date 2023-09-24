Поисковики нашли в Тверской области обломки истребителя ЛаГГ-3

Снимок из леса, где найдены обломки самолета. Фото: VK/Селижаровский Поисковый Отряд "АВАНГАРД"

23 сентября поисковые отряды "Память 29 армии" из Ржев и "Авангард" из Селижарово провели совместный рейд по поиску самолёта времен Великой Отечественной войны.

"В результате найден истребитель ЛаГГ-3. Подъём боевой машины силами двух отрядов планируется в ближайшее время", - сообщили поисковики.

Больше пока подробностей нет.

ЛаГГ-3 - одноместный одномоторный истребитель, который стоял на вооружении Красной Армии в годы Великой Отечественной войны.