В Тверской области пропала пенсионерка с костылями

В Ржевском районе ушла из дома и не вернулась Александра Ивановна Богатырева. Фото: VK/ВПСО Сова Тверь и Тверская область

В Ржевском районе пропала Александра Ивановна Богатырева (Хохлова) 1935 года рождения.

Волонтерский поисково-спасательный отряд "Сова" сообщил, что пенсионерка в ночь с 22 на 23 сентября ушла из дома в деревне Медведево и не вернулась.

Приметы пропавшей пожилой женщины: рост 168 сантиметров, худощавая, заплетенные в косу седые волосы, голубые глаза.

Особые приметы: ходит с двумя костылями

Предположительно одета в старую коричневую дубленку с меховым воротником, красную кофту, темно-синюю юбку в цветочек, серые колготки, темно-синюю обувь, платок с красными розами.

Если у кого-то есть информация о местонахождении Александры Ивановны, просьба звонить по телефонам: 89106463434, 89040141234 или 112.