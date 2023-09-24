Тверичанка воспользовалась сервисом поиска попутчиков для поездки и стала жертвой мошенника

В полицию обратилась девушка. которую обманул мошенник. Фото: Алексей БУЛАТОВ

25-летняя жительница Твери сообщила в полицию, что стала жертвой мошенника. У нее незаконно списались деньги с банковской карты.

Девушка хотела съездить в Москву, и при этом сэкономить осуществить поездку до Москвы и сэкономить, поэтому воспользовалась сервисом поиска попутчиков. Перевозчик быстро нашелся и связался с тверичанкой.

Водитель попросил девушку внести предоплату за поездку и чрез мессенджер отправил ей ссылку, пройдя по которой пострадавшая оплатила будущую поездку.

"Для перечисления денег она ввела персональные данные банковской карты, после чего с её счета были списаны 9 000 рублей. Дозвониться до водителя заявительница больше не смогла и обратилась за помощью к сотрудникам полиции, - сообщили подробности в областном УМВД.

Возбуждено уголовное дело. Ведется розыск мошенника.

Полиция напоминает, что современные онлайн-сервисы были и остаются излюбленным местом мошенников. Правоохранители призывают граждан быть осторожными и не откликаться на просьбы совершить предоплату, перейдя по неким присланным ссылкам или сообщить данные и коды безопасности вашей банковской карты, а также коды из смс.

Обо всех фактах мошенничества сообщайте в ближайший отдел полиции или по телефону «02» («102» – с мобильного).