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НовостиПроисшествия24 сентября 2023 9:58

В Тверской области деревенский житель поджег дом москвички

Деревянный дом сгорел в тверском регионе
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Все, что осталось от дома после пожара. Фото: УМВД России по Тверской области

Все, что осталось от дома после пожара. Фото: УМВД России по Тверской области

В деревне Лядины в Вышщневолоцком округе сгорел деревянный дом, принадлежавший 35-летней жительнице Москвы. Она оценила ущерб в 1,5 млн рублей. Как выяснилось, пожар произошел не случайно.

Пресс-служба УМВД России по Тверской области сообщила, что причиной пожара стал поджог. Это показали результаты специальной экспертизы.

Сотрудники уголовного розыска установили, что в поджог мог совершить 42-летний житель этой деревни. Он признал свою вину.

О том, что побудило мужчину поджечь чужой дом, не сообщается.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Расследование продолжается.