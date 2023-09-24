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НовостиПроисшествия24 сентября 2023 8:05

В Тверской области раскрыта кража телефона

В Кашине у мужчины был украден телефон прямо из квартиры
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Полиция нашла вора.

Полиция нашла вора.

Фото: Ольга Крыльцова

В Кашине у 32-летнего местного жителя из квартиры пропал мобильный телефон. Ущерб составил восемь тысяч рублей. Полицейские нашли вора.

Как сообщила пресс-служба областного УМВД, сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен неработающий 26- летний житель Кашина. Оказывается, он выпивал с заявителем у него в квартире и стащил телефон, пока собутыльник отлучился на кухню.

Подозреваемый сознался в содеянном и вернул телефон.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.