В Тверской области раскрыта кража телефона

Полиция нашла вора. Фото: Ольга Крыльцова

В Кашине у 32-летнего местного жителя из квартиры пропал мобильный телефон. Ущерб составил восемь тысяч рублей. Полицейские нашли вора.

Как сообщила пресс-служба областного УМВД, сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен неработающий 26- летний житель Кашина. Оказывается, он выпивал с заявителем у него в квартире и стащил телефон, пока собутыльник отлучился на кухню.

Подозреваемый сознался в содеянном и вернул телефон.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.