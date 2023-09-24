В Твери из горевшей квартиры вытащили мужчину

В Твери поздно вечером тушили пожар. Фото: МЧС России

В двухкомнатной квартире на третьем этаже трехэтажного дома на бульваре Радищева в Твери поздно вечером 23 сентября произошел пожар. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области.

В горевшей квартире находился мужчина. Его вытащили пожарные из звена газодымозащитной службы.

Сообщение о пожаре поступило пожарным в 22:13. Через четыре минуты они были на месте. Ликвидация открытого горения зафиксирована 22:28. Полностью пожар был потушен к 00:01. Ликвидация пожара 00:01.

По сообщению от МЧС, огнем в квартире повреждена площадь в два квадратных метра.