В Тверской области пропал пожилой мужчина в железнодорожной спецовке

В Тверской области ищут Владимира Белова. Фото: VK/ВПСО Сова Тверь и Тверская область

Тверской волонтерский поисково-спасательный отряд объявил о поиске Владимира Васильевича Белова 1961 года рождения из Бежецкого района.

О местонахождении мужчины неизвестно с 22 сентября.

Приметы: рост - 180 см, худощавый, седые короткие волосы, голубые глаза. Ушел в синей железнодорожной спецовке с желтыми вставками.

Если кто-то видел Владимира Белова после 22 сентября, просьба звонить по телефонам: 89106463434, 89040141234 или 112.