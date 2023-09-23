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НовостиОбщество23 сентября 2023 14:28

В Тверской области пропал пожилой мужчина в железнодорожной спецовке

В тверском регионе ищут пожилого человека
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
В Тверской области ищут Владимира Белова. Фото: VK/ВПСО Сова Тверь и Тверская область

В Тверской области ищут Владимира Белова. Фото: VK/ВПСО Сова Тверь и Тверская область

Тверской волонтерский поисково-спасательный отряд объявил о поиске Владимира Васильевича Белова 1961 года рождения из Бежецкого района.

О местонахождении мужчины неизвестно с 22 сентября.

Приметы: рост - 180 см, худощавый, седые короткие волосы, голубые глаза. Ушел в синей железнодорожной спецовке с желтыми вставками.

Если кто-то видел Владимира Белова после 22 сентября, просьба звонить по телефонам: 89106463434, 89040141234 или 112.