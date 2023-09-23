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НовостиПроисшествия23 сентября 2023 11:12

Мошенники за сутки выманили у жителей Тверской области 13 миллионов рублей

В тверском регионе поставлен антирекорд по объему выманенных мошенниками у людей денег
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Мошенники собрали рекордный улов в регионе.

Мошенники собрали рекордный улов в регионе.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Тверской области зафиксирован антирекорд по мошенническим обманам – за сутки аферисты выманили у жителей региона почти 13 миллионов рублей.

Как сообщила пресс-служба областного УМВД, большей частью мошенники обманывали граждан легендой о незаконной попытке оформления кредита или списания денег с банковского счета.

Так, 49-летний тверичанин 900 000 рублей, поверив позвонившему ему лжесотруднику Центробанка России, который просил о помощи «в разоблачении мошенников». Под диктовку афериста мужчина установил и запустил приложение «АндроидКаст» и оформил онлайн-кредит, думая, что предотвращает несанкционированную операцию и переводит деньги на безопасный счёт.

По аналогичной схеме злоумышленники обманули жительницу Московского района областного центра. В итоге ее развели на 275 тысяч рублей.

А вот еще один житель Твери, руководитель предприятия, сообщил в полицию, что мошенники сумели выманить у него аж более 9 миллионов рублей. Ему также позвонили, якобы, из Центробанка России. Продолжив общение в мессенджере, лжеспециалист убедил директора предприятия для пресечения противоправных действий перевести деньги на «безопасный счет». В течение нескольких дней мужчина перевел на неизвестные счета личные сбережения и денежные средства предприятия, которым руководит. Он даже личный автомобиль продал...

Кроме того, пожилая жительница Удомли лишилась более 2 миллионов рублей под предлогом заработка на инвестициях.

По всем перечисленным случаям возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий.