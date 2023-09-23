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НовостиСпорт23 сентября 2023 9:21

Юные тверские спортсмены-акробаты победили на всероссийских соревнованиях

Два подростка из Твери выиграли золотые медали на всероссийских соревнованиях по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
В Санкт-Петербурге прошел третий этап всероссийских рейтинговых соревнований по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе. Фото: VK/Федерация прыжков на батуте России

В Санкт-Петербурге прошел третий этап всероссийских рейтинговых соревнований по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе. Фото: VK/Федерация прыжков на батуте России

С 15 по 19 сентября в Санкт-Петербурге на третьем этапе всероссийских рейтинговых соревнований по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе «Надежды России» отличились два юных спортсмена из Твери.

Максим Благов выиграл в прыжках на двойном минитрампе среди юниоров 13 – 14 лет. Глеб Загвозкин победил в прыжках на акробатической дорожке среди юношей 11 – 12 лет.

Они - воспитанники тренера Тверской КСШОР № 2 Елены Ильиной.