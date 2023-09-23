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НовостиОбщество23 сентября 2023 7:39

В Тверской области нашли и обезвредили авиабомбы

Четыре авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны нашли в ррегионе
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Одна из найденных авиабомб. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Одна из найденных авиабомб. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В деревне Петрушино Бельского округа обнаружили опасную находку - четыре неразорвавшиеся авиабомбы времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Тверской области, бомбы обнаружила группа специальных взрывных работ аварийно-спасательной службы.

Авиабомбы ликвидировали на полигоне группой специальных (взрывных) работ.

МЧС по Тверской области напоминает: если вы нашли взрывоопасный предмет, отойдите от него подальше, сообщите окружающим об опасности и позвоните на 112.