Водителей Тверской области предупредили о сезонной миграции лосей и других животных

Водителям следует быть осторожными на дорогах, идет миграция лосей. Фото: ПТО

Минприроды Тверской области сообщает, что дважды в год происходят сезонные миграции лосей и других копытных животных: в весенний и осенний период. В связи с этим водителям нужно быть особенно осторожными на дорогах.

"Большинство случаев ДТП с дикими животными фиксируется в вечерне-ночное и утреннее время, максимальные пики приходится на период с 23:00 до 2:00 и с 5:00 до 9:00. Животные выбегают на дорогу стремительно, и избежать столкновения порой бывает невозможно", - предупреждают специалисты Минприроды.

Как сообщает ведомство, для предотвращения ДТП с животными в регионе ведется обустройство солонцов, подкормочных площадок и кормовых полей для отвлечения диких животных в места, удаленные от автодорог.

В сезон активного перемещения животных водителям стоит быть предельно внимательными, особенно в тёмное время суток, соблюдать скоростной режим и обращать внимание на предупреждающие знаки. Если вы увидели лося или другое дикое животное на проезжей части или вблизи нее, необходимо остановиться и пропустить животное.

В случае возникновения угрозы нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания необходимо обращаться к госинспекторам в области охраны окружающей среды Тверской области: Хохлову Владимиру Борисовичу - 8-910-932-97-83, Воробьеву Илье Александровичу - 8-960-714-43-18.