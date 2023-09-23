Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 сентября 2023 5:59

Водителей Тверской области предупредили о сезонной миграции лосей и других животных

Водителям нужно быть особенно осторожными на дорогах в связи с миграцией лосей
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Водителям следует быть осторожными на дорогах, идет миграция лосей.

Водителям следует быть осторожными на дорогах, идет миграция лосей.

Фото: ПТО

Минприроды Тверской области сообщает, что дважды в год происходят сезонные миграции лосей и других копытных животных: в весенний и осенний период. В связи с этим водителям нужно быть особенно осторожными на дорогах.

"Большинство случаев ДТП с дикими животными фиксируется в вечерне-ночное и утреннее время, максимальные пики приходится на период с 23:00 до 2:00 и с 5:00 до 9:00. Животные выбегают на дорогу стремительно, и избежать столкновения порой бывает невозможно", - предупреждают специалисты Минприроды.

Как сообщает ведомство, для предотвращения ДТП с животными в регионе ведется обустройство солонцов, подкормочных площадок и кормовых полей для отвлечения диких животных в места, удаленные от автодорог.

В сезон активного перемещения животных водителям стоит быть предельно внимательными, особенно в тёмное время суток, соблюдать скоростной режим и обращать внимание на предупреждающие знаки. Если вы увидели лося или другое дикое животное на проезжей части или вблизи нее, необходимо остановиться и пропустить животное.

В случае возникновения угрозы нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания необходимо обращаться к госинспекторам в области охраны окружающей среды Тверской области: Хохлову Владимиру Борисовичу - 8-910-932-97-83, Воробьеву Илье Александровичу - 8-960-714-43-18.