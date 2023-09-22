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НовостиОбщество22 сентября 2023 17:05

Постояльцев интерната для престарелых в Тверской области кормили творогом с опасным консервантом

Проверка выявила недопустимый консервант в твороге из рациона интерната для престарелых в Тверской области
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Творог в интернате оказался с недопустимым консервантом.

Творог в интернате оказался с недопустимым консервантом.

Фото: Тимур ХАНОВ.

Россельхознадзор в рамках государственного пищевого мониторинга взял пробы рациона в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Тверской области. Пробы были переданы на исследование в Тверскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ». В пробах творога с жирностью 9%, произведённого в Тверской области, была обнаружена сорбиновая кислота. А это, как сообщили в лаборатории, недопустимый консервант.

«Полученные результаты исследований размещены в системе Раннего Оповещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и направлены в Управление Россельхознадзора для принятия соответствующих мер», - сообщили в лаборатории.