Постояльцев интерната для престарелых в Тверской области кормили творогом с опасным консервантом

Творог в интернате оказался с недопустимым консервантом.
Фото: Тимур ХАНОВ.
Россельхознадзор в рамках государственного пищевого мониторинга взял пробы рациона в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Тверской области. Пробы были переданы на исследование в Тверскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ». В пробах творога с жирностью 9%, произведённого в Тверской области, была обнаружена сорбиновая кислота. А это, как сообщили в лаборатории, недопустимый консервант.
«Полученные результаты исследований размещены в системе Раннего Оповещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и направлены в Управление Россельхознадзора для принятия соответствующих мер», - сообщили в лаборатории.