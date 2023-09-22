Житель Твери арестован за противоправные действия в отношении девочки

Житель Твери арестован за совершение противоправных действий в отношении малолетней девочки. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Житель Твери арестован за совершение противоправных действий в отношении малолетней девочки. Об этом сообщил СУ СК РФ по Тверской области.

По версии следствия, в 2020 году мужчина в Твери через Интернет и зарегистрированный им аккаунт в соцсети переписывался с малолетней девочкой, а также иными пользователями сети, которые сообщали последнему о своем несовершеннолетнем возрасте. В ходе переписки мужчина склонял девочку к отправке ему фотографий ее тела.

Подозреваемый заключен под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Дома и в офисе подозреваемого следователями проведены обыски. Изъяты мобильный телефон, ноутбуки, usb-накопители и карты памяти, в которых обнаружены многочисленные файлы порнографического содержания, в том числе с участием несовершеннолетних.

Проводится компьютерно-техническая экспертиза. Следственным путем устанавливаются все обстоятельства совершения преступлений и иных лиц, пострадавших от его противоправной деятельности.