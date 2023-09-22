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НовостиДом. Семья22 сентября 2023 16:42

В Лихославле добрые люди спасли кота Мотю, провалившегося в трубу

Котика Мотю спасали всем миром в Лихославле и Твери
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Котик Мотя после операции. Фото: Инициативная группа по защите животных. Тверь

Котик Мотя после операции. Фото: Инициативная группа по защите животных. Тверь

Рыжий кот Мотя провалился в трубу заброшенного колодца в Лихославле. Сильно пострадал. Его четыре дня искал хозяин, но вызволить самостоятельно, когда нашел, не смог. Экстренные службы тоже оказались бессильны. Помогли добрые люди, которые вытащили котика. Потом было длительное лечение в Твери.

«А дальше началась череда маленьких и больших везений: повезло, что травматолог в Твери экстренно принял Мотю и направил на операцию. Повезло, что Мотя не переломал позвоночник», - рассказали в Инициативной группе по защите животных, волонтеры который и занимались спасением рыжего котика. Помогли меценаты, которые оплатили операцию и реабилитацию.

Сейчас Мотя поправился. Хозяин до слез благодарен за спасение любимого котейки, который как и прежде, любит проводить время, сидя с местными бабушками на лавочке.

Котик Мотя и его хозяин. Фото: Инициативная группа по защите животных. Тверь

Котик Мотя и его хозяин. Фото: Инициативная группа по защите животных. Тверь