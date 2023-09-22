В Твери сотрудники наркоконтроля задержали мужчину с 22 свёртками наркотика

Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Фото: УМВД России по Тверской области

В Заволжском районе Твери сотрудники наркоконтроля задержали 33-летнего мужчину с 22 свёртками с подозрительным веществом. Как показала экспертиза, в семи произвольно выбранных свёртках было синтетическое наркотическое средство общей массой 6,81 грамма, что относится к крупному размеру.

В дальнейшем наркополицейскими были обнаружены 25 тайников, через которые злоумышленник планировал сбыть наркотик.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», а также части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Мужчине может грозить до двадцати лет лишения свободы.

"Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области. - Наркополицейские устанавливают все обстоятельства противоправных действий и каналы поступления в регион запрещённого вещества".