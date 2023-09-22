На Северном обходе Твери строят мосты через Волгу и Тверцу

Строительство моста на Северном обходе Твери. Фото: ПТО

Первая очередь Северного обхода Твери должна быть открыта в декабре 2023 года. Времени мало, поэтому работа на объекте кипит. Здесь трудятся более 2000 человек.

Северный обход станет фактическим завершением формирования федеральной трассы М-11 «Нева», позволит напрямую, без пересечений с другими трассами в одном уровне, соединить Москву и Санкт-Петербург. Время в пути между столицами сократится с 6 до 5 часов.

Самые технологически сложные участки трассы мосты - через Волгу и Тверцу. 22 сентября Губернатор Игорь Руденя и председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко с воды проинспектировали ход строительства. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Мост через Волгу - главное искусственное сооружение на обходе Твери. Его общая длина - 738 метров, высота над уровнем реки 16,5 метров. Мост имеет 10 опор, семь из них уже готовы. В работах задействовано 207 человек и 36 единиц техники.

Мост будет защищен от ветровой нагрузки аэродинамическими дефлекторами, оборудован судовой сигнализацией и системами геотехнического мониторинга.

Протяжённость моста через Тверцу с подходами составит 214 метров. Сейчас завершён монтаж пролетного строения, ведутся работы по бетонированию плиты проезжей части.