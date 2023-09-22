25 сентября в Тверской области начнется отопительный сезон

Первым отопление дадут жителям Оленино. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25 сентября в Тверской области стартует отопительный сезон. Первым из глав районов подарок в виде тёплых батарей своим жителям решил сделать Олег Дубов, глава администрации Оленинского муниципального округа.

«Отопление начнется 25 сентября. Распоряжение о начале отопительного сезона подписано. Отгрузка угля продолжается. Запас дров на относительно теплый период (конец сентября-октябрь) также сформирован. Сейчас идет прием на работу кочегаров», - написал у себя на старнице в соцсети Олег Дубов.

Ну а жителям других районов ещё придётся подождать. Температура не располагает к запуску тепла. В начале будущей недели синоптики обещают +20, А по нормативам отопление включают, когда среднесуточная температура не поднимается в течение пяти дней выше +8.