Аналитики: Тверская область в лидерах по росту промышленного производства

Производство в регионе динамично развивается. Фото: ПТО

В Тверской области предприятия смогли сохранить и нарастить производственные мощности в кризисную пору. Об этом свидетельствует рост индекса промышленного производства в первом полугодии текущего года. Текущие макроэкономические показатели проанализировало агенство «РИА Рейтинг», которое опубликовало итоги социально-экономического развития регионов РФ.

В Тверской области развиваются машиностроение, производство компьютерной техники, электрооборудования, металлоизделий и другие направления.

По итогам первого полугодия 2023 года промышленное производство в Верхневолжье выросло на 13,9%. Существенный рост произошел в обрабатывающих производствах (+21,5%). Сегодня на территории Верхневолжья создано более 2400 предприятий обрабатывающей промышленности, где трудится свыше 75 тысяч человек.

По большинству макроэкономических показателей рейтинга Тверская область оказалась в тройке регионов-лидеров.