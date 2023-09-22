В Тверской области требуются добровольцы для поиска мужчины в синей бандане

В Тверской области ищут Александра Плетнева. Фото: VK/ВПСО Сова Тверь и Тверская область

В Тверской области пропал Александр Плетнев 1965 года рождения. Об этом сообщил волонтерский поисково-спасательный отряд "Сова".

Мужчина 21 сентября уехал в лес на автомобиле в Каблуковском поселении Калининского района и не вернулся.

Приметы: рост - 179 см, среднее телосложение, темные волосы с проседью.

Одет в бежевую кофту, синие джинсы, бежевые кроссовки, на голове - синяя бандана.

С собой взял пакет и телефон.

Отряд "Сова" объявил сбор на поиск пропавшего мужчины. Нужны добровольцы. Телефоны для связи, в том числе для сообщений о местонахождении пропавшего: 8(910)646-34-34, 8(904)014-12-34.