В Твери запланировано создать «город в городе» с водоемом на площади 57,3 га

"Визуалка" проекта ЖК. Графика: предоставлено ПТО

В Московском районе Твери запланировано строительство крупного жилого комплекса в районе ТЦ «Метро». Он задуман как «город в городе» со всей необходимой жилищной и социальной инфраструктурой на площади 57,3 га. Вопрос обсудили 22 сентября на заседании Межведомственной комиссии при областном правительстве, которое провел губернатор Игорь Руденя.

"В рамках проекта предусмотрено строительство жилого комплекса площадью 452 тыс. кв. м., торгового центра, школы и детских дошкольных учреждений, фитнес-центра, стоянки автомобилей и многоуровневых паркингов, создание парка и водоёма", - сообщила пресс-служба областного правительства.

Графика: предоставлено ПТО

Губернатор поручил также предусмотреть строительство поликлиники и спортобъектов, расширить действующие дороги и запланировать изменение автобусных маршрутов.

Игорь Руденя подчеркнул, что территория жилищного комплекса не должна пересекаться с Бобачевской рощей. В самой природной зоне проведут благоустройство - на ее территории запланировано создание прогулочной аллеи от озера до парка, установка детских и спортплощадок, создание велодорожек, экотроп и пространств для отдыха, зоны фудкорта.

Стоимость проекта комплексного развития территорий в Московском районе Твери составит 43 млрд рублей, в том числе с привлеченными инвестициями. Он будет реализован в 3 этапа - с 2023 до 2040 года.

Графика: предоставлено ПТО

Графика: предоставлено ПТО

Графика: предоставлено ПТО