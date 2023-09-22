Парламентарии Тверской области участвуют в форуме «Историко-культурное наследие России» в Дербенте

Выступление спикера ЗС Тверской области Сергея Голубева на Форуме в Дербенте. Фото: ЗСТО

21 сентября в Дербенте стартовал IX парламентский форум «Историко-культурное наследие России». Мероприятие приурочено к 100-летию со Дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Форум охватывает по тематике весь спектр вопросов истории, археологии, культуры.

В форуме участвует делегация Совета Федерации во главе с председателем верхней палаты российского парламента Валентиной Матвиенко. Также в мероприятии принимает участие глава Республики Дагестан Сергей Меликов, представители федеральных и региональных органов власти, общественных структур, гости из 17 стран. Законодательное Собрание Тверской области представляют председатель Сергей Голубев и председатель постоянного комитета по социальной политике областного парламента Артур Бабушкин.

В рамках форума провели работу три секции, участники которых обсудили темы поддержки многонациональной культуры России в целях укрепления и развития традиционных духовно-нравственных ценностей, развития исторических поселений, а также межнационального, межкультурного и межконфессионального взаимодействия и добрососедства государств и народов. Площадки собрали не только законодателей, но и представителей экспертного сообщества, знаковых людей творческой интеллигенции.

Парламентарии Тверской области приняли участие в работе секции «Развитие исторических поселений в контексте решения задач по сохранению этнокультурного достояния народов России», которую провел председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.

Как отмечалось, число охраняемых исторических городов в России с 1990 года уменьшилось в разы. Сегодня таких населенных пунктов, обладающих статусом исторического поселения федерального значения, всего 45 (в Тверской области – Осташков, Торжок и Торопец). Андрей Шевченко отметил, что минкультуры России совместно с научными организациями следует оценить обоснованность перечня исторических поселений федерального значения и четко прописать критерии отнесения городов и поселков к числу исторических, подготовить рекомендации для регионов.

Тверская делегация. Фото: ЗСТО

В своем выступлении Сергей Голубев отметил, что сохранение культурно-исторического наследия, облика исторических поселений требует постоянного совершенствования государственных экономических и правовых механизмов.

Сергей Голубев озвучил инициативу Законодательного Собрания Тверской области по совершенствованию механизма исключения объектов культурного наследия, находящихся в состоянии полной физической утраты, из Единого государственного реестра.

Законопроектом предлагается изменение порядка исключения несуществующих объектов из Реестра для более оперативного прохождения данной процедуры – на основании закона субъекта РФ, а не акта Правительства РФ, как это установлено действующим законодательством. Законопроект внесен Законодательным Собранием в Государственную Думу, уже рассмотрен на Комитете Государственной Думы по культуре и будет направлен в регионы для получения отзывов и мнений с мест. Участники дискуссии пришли к выводу, что для устойчивого развития исторических поселений необходимо разрабатывать индивидуальные комплексные планы развития, а также определить механизм, позволяющий историческим поселениям получать экономические и социальные преференции или дополнительное финансирование.

«Важно наделить указанные муниципальные образования особым статусом, например, по аналогии с наукоградами, создать в их границах территории с преференциальным режимом осуществления предпринимательской деятельности», - говорится в рекомендациях по итогам сессии.