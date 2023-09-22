В Твери мужчина выкидывал из окна многоэтажки вещи, полиция проводит проверку

Вещи мужчина выбрасывал из окна несколько часов, могли пострадать люди и автомобили. Фото: vk.com/club141688660/Максим Глушко

Сотрудниками Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери проводится проверка случая, произошедшего 20 сентября в ЖК «Лесная мелодия 2». Несколько часов подряд некий мужчина, житель одной из многоэтажек (дом 116 корпус 6) выбрасывал из окна различные вещи.

О происходящем сообщили местные жители в VK-сообществе жилого комплекса. Из окна, выходящего на придомовую парковку, где стоят машины, летели лампочки, посуда, большой кухонный нож-тесак, другие бытовые вещи и мусор.

Очевидец пишет, что мужчина вышвырнул даже кондиционер, причём, с огромной силой: "Прилетел даже кондиционер почти в машину, а может и в неё. Он как будто его выдрал и докинул аж до забора!"

Жильцы говорят, что буйство продолжалось примерно с 21:0 до часу ночи. Пришлось вызвать полицию, однако мужчина, по информации жильцов, дверь не открыл.

Некоторые жители дома также предполагают у буйного соседа наличие психиатрического диагноза.