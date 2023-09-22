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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 10:59

В Твери мужчина выкидывал из окна многоэтажки вещи, полиция проводит проверку

Житель тверской многоэтажки несколько часов вышвыривал из окна вещи, выбросил даже кондиционер
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Вещи мужчина выбрасывал из окна несколько часов, могли пострадать люди и автомобили. Фото: vk.com/club141688660/Максим Глушко

Вещи мужчина выбрасывал из окна несколько часов, могли пострадать люди и автомобили. Фото: vk.com/club141688660/Максим Глушко

Сотрудниками Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери проводится проверка случая, произошедшего 20 сентября в ЖК «Лесная мелодия 2». Несколько часов подряд некий мужчина, житель одной из многоэтажек (дом 116 корпус 6) выбрасывал из окна различные вещи.

О происходящем сообщили местные жители в VK-сообществе жилого комплекса. Из окна, выходящего на придомовую парковку, где стоят машины, летели лампочки, посуда, большой кухонный нож-тесак, другие бытовые вещи и мусор.

Очевидец пишет, что мужчина вышвырнул даже кондиционер, причём, с огромной силой: "Прилетел даже кондиционер почти в машину, а может и в неё. Он как будто его выдрал и докинул аж до забора!"

Жильцы говорят, что буйство продолжалось примерно с 21:0 до часу ночи. Пришлось вызвать полицию, однако мужчина, по информации жильцов, дверь не открыл.

Некоторые жители дома также предполагают у буйного соседа наличие психиатрического диагноза.