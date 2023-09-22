Гармонь из Ржева спасла жизнь бойца на СВО

Мобилизованный музыкант из Ржева Александр Докучаев и гармонь. Фото: VK/ Роман Крылов

В январе этого года в зону проведения СВО власти небольшого города Ржева Тверской области отправили гармонь. Казалось бы, зачем этот профессиональный музыкальный инструмент в боевых условиях. Это в Великую Отечественную у солдат они были в ходу, но сколько времени прошло, современное поколение и не знает, с какой стороны к гармони подойти. Разве что профессиональные музыканты...

Оказалось, именно профессиональному музыканту и была отправлена гармонь. Он служил в зоне боевых действий и был полон желания услаждать слух сослуживцев профессиональным исполнением на инструменте.

«В начале этого года я встречался с нашим мобилизованным земляком, настоящим самородком, музыкантом коллектива «Тальяночка» Александром Докучаевым. Тогда мы подарили ему гармонь... Музыка в исполнении Александра там, вдали от дома, поднимала боевой дух наших бойцов!» - вспоминает глава Ржева Роман Крылов.

Но на днях пришло печальное известие: гармонь не подлежит восстановлению... Оказалось, инструмент пострадал во время боевых действий и при этом спас человеческую жизнь. Гармонь «закрыла» человека, и тем самым был спасён товарищ ржевитянина Александра. «Это настоящее чудо, за которое надо благодарить Бога! Человек остался жив! А гармонь... Будет новая гармонь, и она будет радовать наших бойцов в редкие минуты передышки,» - замечает Роман Крылов.