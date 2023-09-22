В Тверской области обнаружены обломки сосуда и топора глубокой древности

Фрагменты древних сосуда и топора. Фото: VK/Валерий Линкевич

В Андреапольском районе найдены артефакты очень далекого прошлого. О находке в соцсети сообщил директор местного краеведческого музея имени Э. Э. Шимкевича Валерий Линкевич.

По его информации, он совершил полевой выезд на берега озера Охват и реки Западная Двина, чтобы уточнить состояние дорог и некоторых известных ему памятников древности. Дело в том, что в октябре намечается приезд в эти места археологических отрядов из Институ археологии РАН и, а также Твери.

Во время полевого выезда были найдены фрагменты стенки лепного орнаментированного сосуда бронзового века и обломок заготовки кремнёвого топора.