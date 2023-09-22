В Тверской области проверили качество ремонта на четырех дорогах

Одна из отремонтированных трасс. Фото: ПТО

В регионе ведется приемка автотрасс, где завершены ремонты в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Как сообщила пресс-служба областного правительства, на этой неделе межведомственные комиссии проверили качество ремонта и приняли в эксплуатацию автодороги Квакшино – Вашутино, Кувшиново – Заовражье – Большой Борок, Бежецк – Поречье и Кашин – Фалево.

Общая протяженность отремонтированных участков - более 21 км.

Ранее в этом году после ремонта введены в эксплуатацию автодороги «Москва – Рига» – Торопец – Плоскошь, подъезд к Зубцову, Редкино – Озерки, Сонково – Кой, Выдропужск – Спирово, Спирово – Козлово – Ососье, «Москва – Санкт-Петербург» – Большие Борки – Нестерово – Черничено, подъезд к д.Победа, Ржев – Леонтьево, «Москва – Рига» – Светлая, Вышний Волочек – Бежецк – Сонково, «Москва – Рига» – Александровка – граница Московской области, Торжок – Раменье, Мялицино – Данильцево.

«Реализация национального проекта позволила нам существенно увеличить объемы и темпы ремонта дорожной сети. В первую очередь приводим в порядок магистрали, важные для роста экономики, решения задач в социальной сфере, повышения темпов развития Тверской области», - отметил губернатор Игорь Руденя.