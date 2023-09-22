22 сентября в Твери проводятся учения по пресечению теракта

В Твери спецслужбы проводят учения.

22 сентября в Твери в районе "Речного вокзала" и Пролетарском районе города проводится учение по пресечению террористического акта. Об этом сообщает Оперативный штаб в Тверской области.

«Просим граждан с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам и, в случае необходимости, оказать помощь правоохранительным структурам и органам власти в решении учебных задач в сфере противодействия террористическим угрозам. Напоминаем, что предотвращение террористических актов во многом зависит от бдительности граждан, их активной гражданской позиции и готовности к взаимодействию с органами правопорядка»,- говорится в обращении Оперштаба.

Телефоны доверия в Твери: ФСБ - 8(4822) 77-74-41, УМВД – 8(4822) 32-95-52; МЧС – 8(4822) 39-99-99.