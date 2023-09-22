В Тверской области дорожают гречка и овощи

Ищем жёлтые ценники! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последнюю отчётную неделю с 12 по 18 сентября в магазинах Тверской области подорожали овощи - огурцы и помидоры, гречка, некоторые фрукты, варёная колбаса. Вот как менялись цены:

помидоры +6,58%

варёная колбаса +5,59%

сосиски и сардельки +3,84%

огурцы +3,09%

гречка +2,69%

яйца куриные +2,53%

бананы +2,36%

Немного выросли в цене также: чёрный чай, морковь и свёкла, макароны, мука, стерилизованное молоко, подсолнечное масло.

Подешевели: яблоки (-6,44%), картофель (-5,06%), белокочанная капуста (-3,81%). Немного снизились цены на пшено, маргарин, детские консервы и смеси, сливочное масло и мороженую рыбу.