В Тверской области дорожают гречка и овощи

Ищем жёлтые ценники!
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За последнюю отчётную неделю с 12 по 18 сентября в магазинах Тверской области подорожали овощи - огурцы и помидоры, гречка, некоторые фрукты, варёная колбаса. Вот как менялись цены:
помидоры +6,58%
варёная колбаса +5,59%
сосиски и сардельки +3,84%
огурцы +3,09%
гречка +2,69%
яйца куриные +2,53%
бананы +2,36%
Немного выросли в цене также: чёрный чай, морковь и свёкла, макароны, мука, стерилизованное молоко, подсолнечное масло.
Подешевели: яблоки (-6,44%), картофель (-5,06%), белокочанная капуста (-3,81%). Немного снизились цены на пшено, маргарин, детские консервы и смеси, сливочное масло и мороженую рыбу.