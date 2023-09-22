В Твери замдиректора УК обманом выманила у жильца дома 126 тысяч рублей

Замдиректора УК в Твери осуждена за мошенничество. Фото: Олег ЗОЛОТО

31-летняя жительница Твери, работавшая заместителем директора управляющей компании, осуждена за мошенничество, совершённое с использованием служебного положения, в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Как рассказали в областной прокуратуре, в декабре 2020 года женщина обманула одного из жильцов дома, подведомственного её УК. У жильца был крупный долг по оплате коммунальных услуг, и женщина предложила передать деньги ей, чтобы она внесла их в кассу. Жилец поверил и отдал 126 тысяч рублей. Взамен он получил справку об отсутствии задолженности Однако деньги в кассу замдиректора УК так и не внесла, а распорядилась ими по своему усмотрению.

С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком 2 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.