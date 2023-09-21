Минприроды: В Тверской области началась сезонная миграция лосей

В Тверской области началась сезонная миграция лосей. Фото: Минприроды Тверской области

В Тверской области начинается сезонная миграция лосей. Об этом сообщает Минприроды региона. Сезонные миграции лосей проходят два раза в год в весенний и осенний период.

«Это явление зависит от ряда факторов. Один их факторов - изменением рациона лося, с зимнего на летний. В зимний период в пищу употребляются грубые веточные корма, хвоя молодых побегов сосны, а в весенне - летний период – травянистые растения, среди которых достаточно много водных и околоводных видов растений. Данный фактор, заставляет лосей совершать перемещения в поисках корма,» - пояснили в министерстве.

Большинство случаев ДТП с лосями в этот период фиксируется в вечерне-ночное и утреннее время, с 23.00 до 2.00 и с 5.00 до 9.00. Лоси выбегают на дорогу стремительно, и избежать столкновения порой бывает невозможно. Водителей просят быть предельно внимательными.