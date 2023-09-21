Отборочный турнир на первенство России по дзюдо проходит в Твери

В Твери проходит Всероссийский турнир по дзюдо. Фото: администрация Твери

21 сентября в Твери, в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Султана Ахмерова, торжественно открылись Всероссийские соревнования по дзюдо.

Турнир памяти мастера спорта международного класса, чемпиона Вооружённых сил СССР по дзюдо, тренера высшей категории, одного из основоположников тверской региональной федерации дзюдо – Юлдаша Базарова и первого президента Тверской городской федерации дзюдо – Валерия Перминова - традиционное для Твери событие. Но с этого года состязание получило статус отборочного на первенство России среди юношей и девушек до 18 лет.

Соревнования крупные, в них принимают участие 440 сильнейших спортсменов из 39 регионов РФ, поединки идут одновременно на нескольких татами. Тверскую область представляют 73 участника, сообщает администрация Твери.

"Это хороший шанс для наших ребят поучаствовать в соревнованиях Всероссийского уровня. Надеюсь, что не менее 5 спортсменов мы увидим в составе сборной на первенстве России", - говорит президент областной Федерации дзюдо Максим Сульман.

Отбор на первенство России будет проходить до 22 сентября.