14-летний школьник в Тверской области, рискуя жизнью, спас тонущую девочку

Дмитрий Кондратьев. Фото: Елена Борисова

14-летний Дмитрий Кондратьев из Белого Тверской области, рискуя жизнью, спас тонущую девочку. Отважный поступок молодой человек совершил еще во время летних каникул, 24 августа, но огласку эта история получила после недавней публикации в районной газете.

Он катался на велосипеде, как вдруг его окликнули знакомые мальчишки, стоявшие на подвесном мосту. Кричали, что девочка тонет.

Дмитрий вспоминает, что видел в тот момент, как девочка несколько раз скрылась под водой.

Недолго думая, парень снял одежду и поплыл против течения. Вода была холодная, река разлилась после дождей.

«Когда я подплыл к тонущей девочке, то, насколько хватало сил, стал тащить ее к берегу. Уже на берегу мы с ребятами отнесли ее подальше от воды. Потом подъехали полиция и «скорая», - рассказал он.

Оказалось, что спасая девочку, Дмитрий рисковал и собственной жизнью - у него проблемы с сердцем и в холодной воде он мог потерять сознание.

С девочкой сейчас все хорошо. На школьной линейке 1 сентября представители районной администрации вручили Дмитрию Благодарность.

В соцсетях местные жители благодарят парня за такой мужественный поступок, а его родителей за то, что воспитали такого сына.

Мама Дмитрия Елена сыном гордится, в разговоре с «КП»-Тверь» она сообщила, что в подарок от местных властей за спасение погибавшей он получил телефон.

Дмитрий с мамой Еленой. Фото: Елена Борисова