Митрополит Амвросий благословил новорождённых в Тверском перинатальном центре

Митрополит Амвросий посетил перинатальный центр в праздник Рождества Богородицы. Фото: Тверская епархия

21 сентября, в праздник Рождества Богородицы, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий освятил часовню Областного перинатального центра имени Екатерины Бакуниной.

После чина освящения митрополит окропил святой водой отделения и палаты, благословил персонал центра, пациенток и новорождённых.

"Вы боретесь за жизни человеческие. Жизнь каждого человека бесценна. Тот, кто спасает одну человеческую жизнь, спасает целый мир", - обратился митрополит Амвросий к медикам перинатального центра.

В дар часовне митрополит преподнёс напрестольное Евангелие и несколько комплектов книг Священного Писания для пациентов.