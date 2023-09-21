В Редкино Тверской области завершаются работы по пуску горячей воды в дома

Поселковая котельная работает в штатном режиме, воду обещают скоро дать. Фото: Олег УКЛАДОВ

Горячее водоснабжение в посёлке Редкино Конаковского района Тверской области возобновляется. По официальной информации, поселковая котельная сейчас работает в штатном режиме, произведена подача теплоносителя.

Управляющие организации проводят работу по развоздушиванию системы. Это должно позволить подать горячую воду в дома в ближайшее время. Ситуацию контролирует Министерство ЖКХ региона.

Напомним, жители посёлка сидят без горячей воды с 1 сентября. Это длительное неплановое отключение местная администрация объясняла сложностями, возникшими при реорганизации ставшего банкротом ОАО «ЖКХ Редкино» в МУП «ЖЭК Редкино». Позже стало известно, что кроме решения кадрового вопроса потребовал ремонта котёл. Горячую воду предполагалось дать посельчанам 20 сентября, но этого не произошло.

На 16:30 четверга 21 сентября жители посёлка сообщали "КП"-Тверь", что из горячего крана начинает идти вода, пока, правда, холодная.