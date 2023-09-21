В Тверской области завершилась экспедиция «Ржев. Калининский фронт»

На завершении экспедиции во Ржеве.
Фото: ПТО
21 сентября у Ржевского мемориала Советскому солдату прошло торжественное закрытие Международной военно-исторической поисковой экспедиции «Ржев. Калининской фронт».
Участие в мероприятии приняли командиры и члены поисковых отрядов, бойцы военно-патриотических клубов Тверской области, юнармейцы. О мероприятии сообщает пресс-служба областного правительства.
В нынешнем сезоне поисковики в рамках экспедиции смогли поднять 60 бойцов, из которых были установлены имена восьми человек.
За шесть лет работы экспедиции под Ржевом поисковики подняли 2780 воинов, установили более 100 имён.
Всего в 2023 году в Тверской области было проведено около 118 экспедиций, в ходе которых найден 931 боец и установлены имена 42 человек.