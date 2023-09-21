В Твери презентовали проект студенческих инициатив «Твой Ход»

Презентация проекта прошла в Политехе. Фото: ТвГТУ

В Тверском государственном техническом университете представили Всероссийский студенческий проект «Твой Ход». Он входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

Проект главным образом направлен на создание условий для реализации полезных для вузов идей и инициатив студентов.

Осенний региональный тур проекта «Твой Ход» стартовал в День знаний. Планируется, что с возможностями проекта в ходе тура познакомятся более 30 000 студентов 1-2 курсов в более чем 40 вузах в 39 регионах страны.

На презентации в Тверском Политехе присутствовали студенты тверских вузов: ТвГТУ, ТГСХА, ТГМУ, ТвГУ.