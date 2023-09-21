В правительстве Тверской области решили, какие инвестпроекты поддержать

На заседании Совета. Фото: ПТО

21 сентября губернатор Игорь Руденя провел заседание Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области.

Рассмотрены вопросы о новых резидентах региональных инновационно-промышленных парков, а также включении ещё одного проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов.

«Включение в перечень приоритетных инвестиционных проектов Тверской области позволит предприятиям воспользоваться мерами финансовой поддержки со стороны региона, в частности, инвестиционным налоговым вычетом на прибыль», - сообщает пресс-служба областного правительства.

Проекты нацелены на импортозамещение и обеспечение технологического суверенитета России, а также создают новые рабочие места и будет способствовать комплексному социально-экономическому развитию региона.