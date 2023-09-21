Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 сентября 2023 8:45

В пассажирских автобусах в Твери второй день "глючит" приложение для оплаты проезда

В автобусах "Транспорта Верхневолжья" продолжают наблюдаться технические неполадки в сервисе мобильного приложения для оплаты проезда
Алексей АНДРЕЕВ
В автобусах общественного транспорта в Твери продолжаются неполадки в системе оплаты через приложение.

В автобусах общественного транспорта в Твери продолжаются неполадки в системе оплаты через приложение.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Пассажиры, которые предпочитают оплачивать проезд в автобусах "Транспорта Верхневолжья" через специальное мобильное приложение, второй день продолжают испытывать неудобства и терять деньги.

Пресс-служба "Транспорта Верхневолжья" прокомментировало так:

"Наблюдаются технические неполадки в сервисе мобильного приложения, связанные с пополнением кошелька, покупкой абонементов, оплатой QR-кодом и по геопозиции. Наши специалисты устраняют эту проблему, а пока просим воздержаться от оплаты мобильным приложением. Пожалуйста, используйте другие способы оплаты проезда - транспортную карту или наличные. Приносим извинения за доставленные неудобства".

Неполадки в системе оплаты проезда через приложение возникли 20 сентября.

Сегодня, 21 сентября, наша читательница сообщила, что при проезде в автобусе приложение вновь выдало ошибку, но деньги списались. При этом она рассказала, что успела оплатить проезд банковской картой через валидатор, и тут же вошел контроль. Тех, кто не успел оплатить, начали штрафовать.