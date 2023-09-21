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НовостиОбщество21 сентября 2023 8:17

В удомельской гимназии открыли мемориальную доску погибшему в ходе СВО Степану Урбановичу

В Тверской области установили еще одну мемориальную доску памяти погибшего в СВО
Алексей АНДРЕЕВ
В Удомле торжественно открыли мемориальную доску, посвященную погибшему в ходе СВО Степану Урбановичу. Фото: VK/Администрация Удомельского городского округа

В Удомле торжественно открыли мемориальную доску, посвященную погибшему в ходе СВО Степану Урбановичу. Фото: VK/Администрация Удомельского городского округа

19 сентября в Удомле торжественно открыли мемориальную доску, посвященную погибшему в ходе СВО уроженцу атомграда Степану Урбановичу. Доска установлена на стене гимназии №3 имени О.Г. Макарова, в которой учился погибший. Об этом сообщила администрация Удомельского округа.

Отдать дань памяти и уважения подвигу военнослужащего собрались родные и близкие Героя, руководство муниципалитета, ученики и педагоги гимназии, юнармейцы, друзья и коллеги Степана.

Почётное право снять полотно с мемориальной доски предоставили детям Степана - дочери Анне, сыну Владимиру.

Память Степана Урбановича почтили минутой молчания. К мемориальной доске возложили живые цветы.