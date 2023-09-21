В Тверской области женщина попала под суд за прописку троих иностранцев в квартире

Прокуратура выявила факт фиктивной регистрации иностранных граждан в квартире. Фото: Архив "КП"

Тверская прокуратура выявила факт фиктивной регистрации иностранных граждан в квартире. Речь идет о случае в Конаково.

Как сообщила прокуратура региона, в августе 2021 года жительница Конаково в местном МФЦ зарегистрировала троих иностранцев в своей квартире. При этом фактически проживать в ней приезжие не собирались. За эту услугу хозяйка квартиры получила 7,5 тысяч рублей.

Прокуратура направила иск в суд "о признании сделок ничтожными, применении последствий их недействительности, взыскании незаконно полученных денежных средств в доход государства".

Суд удовлетворил требования прокуратуры, решение вступило в законную силу.