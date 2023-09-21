В Твери наградили работников и ветеранов машиностроения региона

Ветеранам отрасли - почет. Фото: ПТО

20 сентября в Твери в преддверие Дня машиностроителя, который будет отмечаться в России 24 сентября. чествовали работников и ветеранов этой славной отрасли. Приветственный адрес им направил губернатор Игорь Руденя.

Машиностроительный комплекс Верхневолжья – это свыше 70 высокотехнологичных предприятий. Это транспортное и автомобильное машиностроение, производство строительно-дорожной техники и оборудования для добычи полезных ископаемых, коммунальной, сельскохозяйственной техники, станков и оборудования, радиоэлектроники, электрооборудования. В отрасли трудятся 17 тысяч профессионалов.

«Вы вносите важный вклад в укрепление обороноспособности России, в развитие транспортного, ракетно-космического, строительного, коммунального и нефтегазодобывающего комплексов, сельского хозяйства, радиоэлектронной и электротехнической промышленности, - отмечено в приветствии от Игоря Рудени.

Почетной грамоты губернатора удостоен гендиректор акционерного общества «СтанкоМашКомплекс» Сергей Егоров.

Благодарность губернатора объявлена финансовому директору ООО «Компания «СПЕЦПРИЦЕП» Александре Астапенко, инженеру по качеству отдела гарантийного обслуживания и приемо-сдаточных испытаний ЗАО «Тверской экскаватор» Татьяне Градовой, ведущему инженеру-программисту отдела информационных технологий АО «Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения» Нине Захаровой, ведущему инженеру-конструктору ООО «Производственная компания «Техинком-Центр» Евгению Огневу и электросварщику ручной сварки АО «Элтра-Термо» Николаю Орлову.

Предприятиям отрасли оказывается системная господдержка.