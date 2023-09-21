В Тверской области мужчина получил срок за то, что ночевал в чужом жилье

Суд назначил мужчине наказание - 2 года 9 месяцев исправительной колонии строгого режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

49-летний житель города Калязина Тверской области получил реальный срок за то, что ночевал в чужом жильё.

В апреле 2023 года мужчина приехал в город Белый к своей знакомой. Но после произошедшей ссоры женщина выгнала его из дома.

"Лишившись ночлега, находившийся в состоянии алкогольного опьянения злоумышленник проникал в жилище потерпевших, чтобы отдохнуть и переночевать", - рассказали в пресс-службе Прокуратуры Тверской области.

Мужчина осуждён за совершение трёх преступлений по статье "Незаконное проникновение в жилище, совершённое против воли проживающего в нём лица" (ч. 1 ст. 139 УК РФ).

С учётом позиции прокуратуры суд назначил мужчине наказание - 2 года 9 месяцев исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.