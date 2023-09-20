В Твери 20 сентября 164 водителя запарковались на газонах

В Твери ловили нарушителей парковки. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

164 водителя в Твери припарковались свои машины на газонах и были оштрафованы. Об итогах рейда сообщила администрация Твери.

Рейд прошел 20 сентября в Пролетарском и Центральном районах города. Камера в автоматическом режиме фиксировала запаркованные на газонах авто на улицах Брагина, Андрея Дементьева, Советская, Лидии Базановой, Громова, Бобкова, Строителей, на проспектах Чайковского и Победы и на Свободном переулке.

В целом с начала текущего года было зафиксировано 3183 нарушения. За паркинг на газоне предусмотрены административные штрафы: от 3 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц, включая индивидуальных предпринимателей – от 10 000 до 20 000 рублей, для организаций, т.е. юридических лиц – от 20 000 до 40 000 рублей.